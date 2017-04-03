清明前警局現靈異 39年前自轟警討衣見祖先

2017-04-03

女通緝犯稱感應亡靈

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警保安隊（位在基隆市警局大樓內）清明節前夕，查獲55歲魏姓詐欺通緝犯，魏女移送時突說自己有「通靈」感應，一名在警局自殺亡故的警察，透過她「求衣」，想穿新衣到陰間拜見祖先，原本員警覺得無稽，卻查出39年前，有名廖姓警員自殺，求證過程另有一段「活廖死張」的插曲；廖員的家屬得知，趕在清明時節，請可和亡者溝通的魏女協助燒了三套衣物，讓廖員如願得衣。

出現「活廖死張」插曲

基隆市警保安隊3月24日查獲魏姓女詐欺通緝犯，移請偵查隊協助移送基隆地檢署歸案。抵達地檢署時，魏女突然說自己通靈，身上出現屍臭味，應是警局內有過世的人需要幫忙，承辦的偵查佐半信半疑，帶她回辦公室，她說，有名自殺警察要她幫忙。

要家屬燒3套衣服給祂

現場年輕的官警，不清楚何時有人在警局自殺。一名資深員警回想，67年確有名廖姓警員在警局內，殺死值日巡佐後自殺，他未當場說出此事。魏女接著說，這個過世的人需要幫忙，自己身上才會有屍臭味，離奇的是，在辦公室聊天的一名女警官說，她也聞到疑似屍臭味，同待一處的男刑警則沒人聞到，一人還笑稱：「我們沒有通靈體質。」

警測試魏女是否通靈

此時，資深員警認為應該「測試」一下魏女，魏女打了三個響嗝後點頭，刑警遂在白板寫下李、廖、張三個姓氏，問「是哪一位需要幫忙？」魏女只對張姓打了兩個嗝回應，刑警認為她弄錯姓氏，通靈可信度不高。

隔了幾天，聞到屍臭味的女警官從友人處得知「活廖死張（活的時候姓廖，死後回歸張姓）」典故，查詢後，發覺亡故的廖員有名親戚還在警局服務，這名親戚上週與被檢方先釋回的魏女碰面，魏女告知死者想在清明節，穿新衣服到陰間拜見祖先，希望陽世親人燒三套衣服給他，於是將訊息通知廖警的直系血親，親人委託可和亡者溝通的魏女代燒三套衣物，魏女處理完後說：「死者說很謝謝我。」

靈異事件員警看法兩極

此事雖玄，有員警認為，魏女是通緝犯，說法不可靠；另有員警覺得寧可信其有，畢竟鬼神之事，沒人能斷定真假。

廖員39年前自轟身亡

基隆市警局資深人員說，39年前那件自殺案年代久遠，只記得廖員因值班及感情問題，開槍殺死值日的宋姓巡佐，再舉槍自殺。