盲彎貪快跨雙黃線 BMW撞對向重機

2017-04-03

〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲黃姓男子駕著自家BMW轎車，2日上午行經北宜公路坪林路段，多次跨越雙黃線逆向貪快，開到新北市和宜蘭交界一處左彎「盲彎」處，再次跨越雙黃線，逆向撞上迎面而來的大型重機，王姓騎士命大僅輕傷；警方將黃某依危險駕駛罪嫌送辦。

車禍過程被後方轎車行車紀錄器拍下PO網；有網友痛批黃某「自私」，認為該處是盲彎，也敢切到對向車道；還有網友酸說，若對向來的是水泥預拌車、砂石車、聯結車，那他（黃某）就準備「下輩子再見了」。警方說，依影片看來，黃某在出車禍前就不斷違規，將依法開罰。

警方說，王姓重機騎士非常幸運，僅輕微擦傷。王某雖慶幸自己命大，但氣得告訴警方「那輛轎車太誇張了吧」！警方對2人酒測，酒測值皆零。