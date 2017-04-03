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貨輪、中國漁船相撞1失蹤 海巡馳援

2017-04-03

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕巴拿馬籍貨輪「永富榮耀」前晚10時在彭佳嶼西北44浬、距富貴角57浬處，與中國閩連漁61883號漁船發生碰撞，漁船上10人落海，8人被附近其他中國漁船救起，貨輪救起1人，仍有1人失蹤；我方出動海空船機趕往搜救。

人道救援精神 續搜失蹤者

基隆海巡隊指出，獲報後立即派出PP-10050艇前往，並聯繫空勤總隊直升機飛往救援，迄昨晚未發現落海失蹤者蹤影。海巡署表示，基於國際人道救援精神，將持續派遣基隆、淡水海巡隊船艇、北部地區機動海巡隊謀星艦及直升機搜救。

「永富榮耀」貨輪3月30日從台南安平港出發，預計開往韓國，因海象不佳，欲返台北港外錨地暫時停留，未料發生碰撞意外。該貨輪在台代理行立刻通報我國海巡隊救援，被貨輪救起的中國漁船39歲輪機長林明典，被貨輪載回台北港，經船長同意接受我方調查，協助釐清案發情況。

「永富榮耀」貨輪抵台北港外錨地後，由淡水隊5030艇接駁貨輪4名當值人員及林明典共5人，上岸製作相關紀錄，完成後再由5030艇將林明典帶回現場，昨天下午2時31分抵富貴角北方55浬處，與中國籍東海113救援船會合，將林明典交給中方載返中國。

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  • 巴拿馬籍永富榮耀貨輪與中國籍閩連漁61883號漁船在外海發生碰撞。（記者吳昇儒翻攝）

    巴拿馬籍永富榮耀貨輪與中國籍閩連漁61883號漁船在外海發生碰撞。（記者吳昇儒翻攝）

  • 基隆海巡隊PP-10050艇獲報後趕往現場救人。（讀者吳昌樺提供）

    基隆海巡隊PP-10050艇獲報後趕往現場救人。（讀者吳昌樺提供）

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