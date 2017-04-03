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不能維持生活 扶養要件

2017-04-03

民法第1114條第1款，直系血親相互間，互負扶養義務；另依第1117條規定：「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限；無謀生能力限制，於直系血親尊親屬，不適用」，也就是說，直系血親扶養義務須符合「不能維持生活」要件。

（製表：記者王定傳，資料來源：裁定書）

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標題：不能維持生活 扶養要件


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