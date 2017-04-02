逮到爸有小三…兒通報媽

2017-04-02

爸假離婚真偷吃

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子因債務問題與妻離婚，卻與公司陳姓女同事交往密切，兒子發現爸爸與「小三」的親密出遊照，向媽媽通風報信，陳妻怒對陳女提告、求償；因陳妻曾打官司，確認婚姻關係存在，桃園地院認為陳女侵害婚姻權，判決陳女應賠償15萬元。

陳妻指控，因丈夫有債務問題，夫妻倆在99年離婚，但事先言明離婚只是做做樣子，仍在桃園市住處同住；不料從102年起，丈夫突然行蹤詭異，兒子無意發現爸爸與女人親密出遊合照，告知她：「爸爸有小三了！」

兒子看不慣爆料

陳妻為了捍衛婚姻權，向法院提出確認婚姻關係存在之訴。她表示，離婚時，自行簽上爸媽的名字，爸媽也出庭作證，確實未親眼見證離婚，也不知女兒離婚，法院判她勝訴，婚姻有效。

陳妻也直接打電話告訴陳女，警告她別和有婦之夫交往，但陳女依舊故我，陳妻因而怒向法院提告求償。

陳妻提出丈夫和「小三」陳女的親密對話，陳男寫著︰「那一晚我被妳征服了、好懷念、還想要！」陳女回稱︰「你也很棒啊！」又問︰「你有偷親我、愛我嗎？」陳男回覆︰「我要跟妳到很老喔！」

助媽媽打贏官司

陳男供稱，與陳女交往時已離婚，算是單身；陳女說，一直以為陳男離婚了，並未介入他人婚姻；但據法官調查，按照離婚、婚姻關係確認官司的時間序列，認定陳女得知陳男婚姻仍存續後依舊往來，且從照片及對話證明兩人關係超越一般友人，陳女已侵害婚姻權，判決應賠15萬元。