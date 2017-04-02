猥褻3男童 教會輔導員竟緩刑

2017-04-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕余姓男子擔任台中市某教會輔導老師，卻在教會內猥褻3名少年及男童共10次，台中地院審理時，余男坦承犯行並接受治療戀童癖，法官認為他手段尚非極度惡劣，也獲家長原諒，依對未滿14歲男女強制猥褻罪輕判2年，宣告緩刑5年，條件是要接受心理輔導。

判決書指出，3名少年及男童案發時均未滿14歲，碩士畢業的余男是3人的輔導員，固定於每週一晚間，在教會5樓操作投影機播放影片，他從2015年9月至2016年4月，以協助操作投影機等理由，猥褻少年8次，另於教會3樓教室，對另2名男童各猥褻1次，總計10次。

「很恨他」受害男童怒揭發

3人深感畏懼，卻沒有聲張，直到少年於2016年4月18日第8次被余男猥褻後，深感「很討厭、很恨他，不想再忍受了。」告知父母親後，由父親轉告教會揭發。

台中地院審理時，余男坦承犯行，他出示草屯療養院等2家醫院診所的診斷證明書，聲明自己正積極尋求心理治療，矯正猥褻男童（戀童癖）的行為。

判決書強調，強制猥褻未滿14歲男女，是3年至10年徒刑的重罪，但法官認為他沒有前科，手段尚非極度惡劣，又已接受治療，也獲男童家長原諒，因此以余男顯有堪予憫恕之處等理由，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是他在緩刑期間，要按月醫療或接受心理輔導，全案可上訴。