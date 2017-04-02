| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
哥倫比亞土石流 至少154人死400傷
 首頁 > 社會

猥褻3男童 教會輔導員竟緩刑

2017-04-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕余姓男子擔任台中市某教會輔導老師，卻在教會內猥褻3名少年及男童共10次，台中地院審理時，余男坦承犯行並接受治療戀童癖，法官認為他手段尚非極度惡劣，也獲家長原諒，依對未滿14歲男女強制猥褻罪輕判2年，宣告緩刑5年，條件是要接受心理輔導。

判決書指出，3名少年及男童案發時均未滿14歲，碩士畢業的余男是3人的輔導員，固定於每週一晚間，在教會5樓操作投影機播放影片，他從2015年9月至2016年4月，以協助操作投影機等理由，猥褻少年8次，另於教會3樓教室，對另2名男童各猥褻1次，總計10次。

「很恨他」受害男童怒揭發

3人深感畏懼，卻沒有聲張，直到少年於2016年4月18日第8次被余男猥褻後，深感「很討厭、很恨他，不想再忍受了。」告知父母親後，由父親轉告教會揭發。

台中地院審理時，余男坦承犯行，他出示草屯療養院等2家醫院診所的診斷證明書，聲明自己正積極尋求心理治療，矯正猥褻男童（戀童癖）的行為。

判決書強調，強制猥褻未滿14歲男女，是3年至10年徒刑的重罪，但法官認為他沒有前科，手段尚非極度惡劣，又已接受治療，也獲男童家長原諒，因此以余男顯有堪予憫恕之處等理由，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是他在緩刑期間，要按月醫療或接受心理輔導，全案可上訴。

廣告
  • 狼爪示意圖

    狼爪示意圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 猥褻 男童 輔導員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：猥褻3男童 教會輔導員竟緩刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.