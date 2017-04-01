2017-04-01

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000030期大樂透，頭獎摃龜。昨晚開獎的第106000077期今彩539，頭獎4注中獎，各得獎金600萬元，獎落苗栗縣大湖鄉明湖村民生路「萬成彩券行」、台南市善化區大成路「迎財旺彩券行」、高雄市新興區八德一路「八路財神彩券行」、台中市龍井區沙田路六段「焌富彩券行」。