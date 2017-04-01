沒見到媽不離開 孝子救母 兩人都燒傷

2017-04-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕昨天凌晨1點41分，新北市鶯歌區一處大樓傳出火警，因火勢猛烈，37歲蔡姓兒子與60歲母親、19歲劉姓男子一度受困，蔡男在火場中試圖救母燙傷，直到母親安然獲救才送醫，孝行令旁人動容。

新北市消防局說，火警發生在新北市鶯桃路一處大樓；消防單位初判，起火點位於3樓起火戶的電視附近，不排除電氣因素釀禍。

第一梯次趕到的鶯歌消防分隊長賴德忠說，起火戶蔡男睡夢中察覺火勢，發現客廳竄出火煙，一度要衝入滿佈火煙的母親房內救人，但他被大火及濃煙逼退，大喊「媽，快跑」後被消防員帶下樓，直到眼見消防員救出母親，母親告訴蔡男「我沒事」，蔡男才安心地上救護車，母子被檢查出吸入性嗆傷與燒燙傷，送往林口長庚醫院救治，劉姓男子也受到輕傷。

新北市消防局第五大隊長林永東表示，現場起火戶客廳電視機起火，燃燒面積約5坪，滅火小組從蔡男口中得知其母仍受困屋內，鶯歌消防分隊攜水帶攻入火場搜救，同步升起雲梯車射水，到場13分鐘救出受困的蔡母。