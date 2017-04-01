嫌菜太難吃 94歲翁刺傷媳婦
2017-04-01
〔記者林嘉東／新北報導〕住在新北市汐止區的94歲蔡姓老翁，嫌54歲鄭姓媳婦做菜難吃，媳婦心煩回嘴「難吃不要吃！」蔡翁竟持銼刀刺傷媳婦，孫女護母擋刀也被劃傷，還好母女僅受輕傷，送醫包紮無大礙，鄭婦送醫時指出，公公近來情緒不穩，容易碎碎念，她不會對公公提告。
據當地湖興里長王沛生指出，蔡翁身體硬朗，是和藹可親的長者，鄭姓媳婦很乖又孝順，2人可能有誤會才發生衝突。鄰居也說，鄭婦是全職家庭主婦，對公公很孝順，否則何必做菜給公公吃？大可每餐叫便當就好。
警方調查，受傷的鄭婦平日與蔡姓公公同住汐止區伯爵街61巷一間透天厝，鄭婦中午會燒菜給公公吃，昨天鄭婦燒菜時，公公在旁碎碎唸，嫌媳婦煮的菜不好吃，鄭婦被唸煩了回嘴，引起公公不滿，拿著含刀柄約12公分長的銼刀，回廚房朝媳婦左小臂刺2刀，2傷口長度約3到4公分。
鄭婦29歲女兒聽到母親大喊救命，為阻止爺爺繼續傷害母親，與母親合力將爺爺壓制在地上，自己的左手腋下、右手大拇指、右腳腳背也受傷，各有2公分刀傷。
勵馨基金會執行長紀惠容指出，家庭成員一定要管理好自己的情緒，才能避免家暴案，一旦起衝突，一定要有一方先冷靜下來，或離開現場。昨天起衝突地方是擺放菜刀的廚房，一旦衝突擴大，恐會造成不可彌補的傷害，還好傷者傷勢不重。
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