| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 白天降雨趨緩轉乾冷 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞
 首頁 > 社會

清明掃毒 查扣市價5.5億K他命

2017-04-01

透過資料庫鎖定毒梟

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署緝毒組14位檢察官，3月中旬組專案小組，針對大桃園地區掃蕩毒品，昨在新屋區石牌嶺破獲販毒集團，當場查獲545包K他命，總重551公斤，並逮5嫌；桃檢表示，估計黑市價達5.5億元。

檢方指出，檢察官林育駿指揮警方及海巡，逮獲的販毒集團成員全為7年級生，28歲男子詹逸揚、29歲廖勵媗、32歲林嘉翔、33歲吳宗憲、20歲劉致維，警訊後依毒品罪移送桃園地檢署。

檢方說，這是透過高檢署建置的毒品資料庫，及刑事局大數據資料庫，針對轄區特定毒品人口加強監控，鎖定大盤毒梟後掌控販毒及運送模式，動員跟監後收網。

檢方指出，此次查緝專案多所斬獲，檢察官蔡正傑3月18日指揮海巡人員，在龍潭區中正路三坑段1處鐵皮屋，破獲K他命製毒工廠，查扣製毒粉末、機具，逮35歲陳進良、36歲唐語辰、43歲呂偉仲，3嫌已羈押禁見。

廣告
  • 檢警在桃園市新屋區查獲551公斤K他命，估計黑市價高達5.5億元。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢警在桃園市新屋區查獲551公斤K他命，估計黑市價高達5.5億元。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 檢方指揮花蓮機動查緝隊，在桃園市龍潭區破獲K他命製毒工廠。（記者鄭淑婷翻攝）

    檢方指揮花蓮機動查緝隊，在桃園市龍潭區破獲K他命製毒工廠。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： K他命 掃毒 清明掃毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：清明掃毒 查扣市價5.5億K他命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.