冰山一角！3款子彈 可供多種槍枝配用
2017-04-01
〔記者何宗翰／台中報導〕有子彈就有槍，昨天意外發現96發子彈，應是冰山一角，這批子彈背後究竟有多少槍？令警方繃緊神經。
前天發現的子彈中，有30發5.56公厘子彈，這型子彈從越戰時期開始用在步槍或機槍，包括美國的M16突擊步槍與M249機槍，台灣當兵時用的從T65、T65K2、一直到XT97突擊步槍都可使用。
有資深刑警說，目前警方的制式槍械中也包括M16突擊步槍，主要用來路檢或攻堅，因火力強大，也常被道上兄弟拿來防身。
0.38吋子彈為左輪手槍使用，是已經打過上個世紀一戰、二戰、韓戰、越戰、波灣戰的經典款，著名的自殺式玩命遊戲俄羅斯輪盤，就是使用左輪手槍，它也是民國60、70年代台灣警察的配槍，早期的香港警匪電影也相當常見。
9公厘子彈為一般手槍或衝鋒槍使用，目前是台灣警察主要的配彈，警政署每年約要消耗1200多萬顆9公厘子彈，去年警政署為提升警員裝備，向德國卡爾華瑟公司（Carl Walther）標得近5萬把Walther PPQ M2半自動手槍，但卻爆出這批手槍的擊發系統部分零件竟然出現生鏽，因此目前仍沿用舊款。
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