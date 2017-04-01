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國軍台中總醫院 男廁驚見96發子彈

2017-04-01

〔記者何宗翰、楊政郡、許國楨、涂鉅旻／綜合報導〕前天下午1點45分，國軍台中總醫院清潔人員在急診室男廁發現1個紅色塑膠袋，打開後赫然發現是1袋子彈，台中市憲兵隊清點共有96顆，台中地檢署已著手偵辦。

這96顆子彈，包括：5.56公厘子彈30顆、0.38吋子彈64顆、9公厘子彈1顆、不明型號子彈1顆。

清潔員以為是鐵釘

清潔人員表示，急診室旁男廁的垃圾桶內緣有套進垃圾袋，為了方便更換時能直接取用，在垃圾袋下再放置備用垃圾袋，子彈就被放在備用垃圾袋下方，清潔人員前天收垃圾時，察覺垃圾桶怎麼特別重，以為是最近施工留下的鐵釘，掀開一看才知是大批子彈，趕緊通報院方。

院方封鎖現場，地毯式檢查院區，下午2點10分通報台中市憲兵隊到院採證及調查，清查出入可疑人員，並提供相關人物證協助偵辦，昨天上午報由台中地檢署偵辦。

國防部急撇非國軍製造

檢方表示，已將子彈送驗，了解是否有殺傷力，也採集可疑指紋，調閱出入口監視器，並由院方協助清查出入可疑人員。

國防部發言人陳中吉表示，初步鑑定，這批子彈並非國軍製造、使用的彈藥，現場也未發現其他彈藥或槍械；至於急診室廁所清掃頻率？陳中吉說「應該是1小時1次。」

對於子彈批號、可能來源，及涉案者企圖，陳中吉說，待完整確定事件始末，才對外說明。

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  • 國防部發言人陳中吉31日召開記者會，說明國軍台中總醫院急診室廁所發現96發子彈一事，陳中吉強調該批子彈並非國軍製造及使用之彈藥，相關證物及監視畫面均移送台中地檢署調查。（記者劉信德攝）

    國防部發言人陳中吉31日召開記者會，說明國軍台中總醫院急診室廁所發現96發子彈一事，陳中吉強調該批子彈並非國軍製造及使用之彈藥，相關證物及監視畫面均移送台中地檢署調查。（記者劉信德攝）

  • 子彈藏在備用垃圾袋的下方。（記者何宗翰攝）

    子彈藏在備用垃圾袋的下方。（記者何宗翰攝）

  • 清潔人員收垃圾時發現子彈。（記者何宗翰攝）

    清潔人員收垃圾時發現子彈。（記者何宗翰攝）

  • 清潔人員收垃圾時發現子彈。（記者何宗翰攝）

    清潔人員收垃圾時發現子彈。（記者何宗翰攝）

  • 國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

    國軍台中總醫院廁所驚見96發子彈。（記者何宗翰攝）

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