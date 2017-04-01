| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 白天降雨趨緩轉乾冷 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞
 首頁 > 社會

夭壽死囝仔~種大麻騙祖父是藥草

2017-04-01

19歲輟學當蕉農 遊泰國學壞

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市19歲鄭姓高中輟學生幫忙祖父在大里區種植香蕉，去年至泰國旅遊，在夜店吸食大麻後，竟從國外網站訂購大麻種子，大剌剌在香蕉園種起大麻，還騙祖父是在種藥草，順利栽活44盆大麻株，還好尚未收成，前天深夜就被警方查獲，訊後依毒品罪嫌被移送。

警方指出，鄭嫌無前科，為家中獨子，疑有焦慮症，因情緒不穩定中斷學業，卻因種植大麻被警方盯上。

鄭嫌向警方供稱，去年到泰國初嘗大麻，認為大麻可治療焦慮及厭食症，即在網路上搜尋種植大麻的知識與技術。鄭嫌自國外網站購得大麻種子，並以香蕉園為掩護種植大麻，還騙祖父是種植藥草。

鄭嫌以土耕盆栽種植50顆大麻種子，經過5週栽植，順利栽活44盆大麻株，惟尚未收成就被警方逮捕。警方說，該大麻株並已全數長出大麻花，大麻花的藥性比大麻葉更強，若44株大麻株繼續成長，1株約可收成100公克的大麻葉，以每公克1000元黑市價格計算，價值超過440萬元。

廣告
  • 鄭嫌種植大麻遭逮捕。（記者張軒哲翻攝）

    鄭嫌種植大麻遭逮捕。（記者張軒哲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夭壽死囝仔 種大麻 種植大麻 藥草 騙祖父
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：夭壽死囝仔~種大麻騙祖父是藥草


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.