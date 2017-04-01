夭壽死囝仔~種大麻騙祖父是藥草

2017-04-01

19歲輟學當蕉農 遊泰國學壞

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市19歲鄭姓高中輟學生幫忙祖父在大里區種植香蕉，去年至泰國旅遊，在夜店吸食大麻後，竟從國外網站訂購大麻種子，大剌剌在香蕉園種起大麻，還騙祖父是在種藥草，順利栽活44盆大麻株，還好尚未收成，前天深夜就被警方查獲，訊後依毒品罪嫌被移送。

警方指出，鄭嫌無前科，為家中獨子，疑有焦慮症，因情緒不穩定中斷學業，卻因種植大麻被警方盯上。

鄭嫌向警方供稱，去年到泰國初嘗大麻，認為大麻可治療焦慮及厭食症，即在網路上搜尋種植大麻的知識與技術。鄭嫌自國外網站購得大麻種子，並以香蕉園為掩護種植大麻，還騙祖父是種植藥草。

鄭嫌以土耕盆栽種植50顆大麻種子，經過5週栽植，順利栽活44盆大麻株，惟尚未收成就被警方逮捕。警方說，該大麻株並已全數長出大麻花，大麻花的藥性比大麻葉更強，若44株大麻株繼續成長，1株約可收成100公克的大麻葉，以每公克1000元黑市價格計算，價值超過440萬元。