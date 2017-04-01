都蘭藍寶 物以稀為貴

2017-04-01

藍寶石為世界五大珍貴寶石之一，產量稀少，價格不菲，台灣因政府對開放採礦嚴格把關，本土藍寶石身價因而水漲船高；其次，藍寶石為藍玉髓的俗稱，頂級品市場價格以克拉計算，色澤偏向天藍色或藍綠色，結晶體從不透明、半透明至全透明均有，硬度約7至8度、比重2.6左右，選購成品時應注意其透明度高低、色彩分布均勻及雜質多寡。

花東海岸都蘭山區礦產業1970年代盛極一時，但隨著環保意識抬頭，中央與地方政府對開採嚴格把關，要求提交水土保持計畫以從嚴限制，致使原本多達30餘家的礦產公司紛紛轉作他業，榮景不再。 （記者陳賢義）