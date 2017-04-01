「孤狼」砸老闆後腦勺 裝客人劫百萬藍寶

2017-04-01

〔記者陳賢義／台東報導〕一名搶匪昨赴台東縣成功鎮一家寶石玉品專賣店，假裝要選購玉石，趁老闆轉身取物時，抓起店內石塊敲擊老闆後腦勺，再劫走價值百萬元的都蘭藍寶石成品和玉石，老闆送醫治療撕裂傷，警已鎖定特定對象追緝。

警已鎖定特定對象

搶匪昨午進台11線這家玉石店後，假裝要買寶石，當時店內只有老闆在，見有生意上門，老闆殷勤介紹，轉身拿其他物品時，搶匪卻拿起店內石塊襲擊他的後腦，老闆應聲倒地，搶匪再用石塊敲擊玻璃展示櫃，搶走一批都蘭藍寶石，初估市價上百萬元。

老闆負傷起身後，打電話給老婆告知遇劫並報警，就醫時意識清醒。

警方調閱店內監視器，初判搶匪1人，不排除是治安人口，已鎖定特定對象，但不願多做說明。

台東縣東河鄉都蘭村的七里溪上游，早年發現蘊藏了許多珍貴寶石，包括白玉髓、紫玉等，其中尤以藍寶石最引人注目。

花蓮警方10年前破獲暴力討債集團，起出一顆重達68公斤的台東都蘭藍寶石，警方查出是暴力集團成員以「幫忙找買主」為由強佔，寶石行家指出，這顆原石至少值千萬元，若有心炒作，價格還可能倍增。