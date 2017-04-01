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涉包庇藥廠 南市衛生局技正被押

2017-04-01

〔記者王捷／台南報導〕台南市衛生局技正王基山疑接受藥廠招待喝花酒、出國旅遊，王還疑似指名要去「小姐最漂亮」的老牌酒店，並涉嫌向藥廠洩漏衛生局行政檢查時間，台南檢廉調發動搜索，連同王男在內帶回30多人，檢方認為王男涉及貪污等罪嫌，昨向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

台南市衛生局對王員涉案表示遺憾，依公務員懲戒法先將王員停職處分，強調這是個人行為，未來會全力配合檢方調查，重新檢視王員經手的相關案件，如發現有不當行政行為，會依法處理。

藥廠招待花酒 他當報馬仔

台南地檢署接獲檢舉，指藥廠招待王基山到台南的酒店10多次，還疑似指名要去「小姐最漂亮」的老牌酒店，檢調暗中蒐證，前天由台南市調查處、廉政署發動搜索，連同王男在內帶回30多人，昨向台南地方法院聲押王男獲准，全案將以貪污治罪條例偵辦。

檢方指出，藥廠疑事先知道衛生局檢查時程，從去年起對食藥科技正王基山招待行賄，南檢黑金組獲報後，歷經月餘蒐證，掌握王員收賄情形，王基山接受藥廠招待到酒店10多次，還出國遊玩，有明顯對價關係。

檢方透露，王基山疑似鍾愛中西區某間知名酒店，但未發現他有帶小姐出場的情況。

檢調追查，王員涉嫌多次接受廠商招待，透露衛生局檢查藥廠時間，讓藥廠數次逃過受檢，免除超過40萬元的罰鍰；台南地院指出，王嫌犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且尚有關係人未到案，為免滅證，裁定羈押並禁止接見通信。

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  • 檢方透漏，接受廠商招待的衛生局技正，多次出入台南某間知名酒店，對該店情有獨鍾。（記者王捷攝）

    檢方透漏，接受廠商招待的衛生局技正，多次出入台南某間知名酒店，對該店情有獨鍾。（記者王捷攝）

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