涉包庇藥廠 南市衛生局技正被押
2017-04-01
〔記者王捷／台南報導〕台南市衛生局技正王基山疑接受藥廠招待喝花酒、出國旅遊，王還疑似指名要去「小姐最漂亮」的老牌酒店，並涉嫌向藥廠洩漏衛生局行政檢查時間，台南檢廉調發動搜索，連同王男在內帶回30多人，檢方認為王男涉及貪污等罪嫌，昨向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。
台南市衛生局對王員涉案表示遺憾，依公務員懲戒法先將王員停職處分，強調這是個人行為，未來會全力配合檢方調查，重新檢視王員經手的相關案件，如發現有不當行政行為，會依法處理。
藥廠招待花酒 他當報馬仔
台南地檢署接獲檢舉，指藥廠招待王基山到台南的酒店10多次，還疑似指名要去「小姐最漂亮」的老牌酒店，檢調暗中蒐證，前天由台南市調查處、廉政署發動搜索，連同王男在內帶回30多人，昨向台南地方法院聲押王男獲准，全案將以貪污治罪條例偵辦。
檢方指出，藥廠疑事先知道衛生局檢查時程，從去年起對食藥科技正王基山招待行賄，南檢黑金組獲報後，歷經月餘蒐證，掌握王員收賄情形，王基山接受藥廠招待到酒店10多次，還出國遊玩，有明顯對價關係。
檢方透露，王基山疑似鍾愛中西區某間知名酒店，但未發現他有帶小姐出場的情況。
檢調追查，王員涉嫌多次接受廠商招待，透露衛生局檢查藥廠時間，讓藥廠數次逃過受檢，免除超過40萬元的罰鍰；台南地院指出，王嫌犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且尚有關係人未到案，為免滅證，裁定羈押並禁止接見通信。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 自編講義教戰 北興14人錄取嘉中科學班
- 內外資稅差很大 疑紙上公司節稅
- 809戶花蓮青年宅 僅100戶繳訂金
- 自由廣場》太陽的後裔沒有敵人
- 公告清除北車街友家當挨轟 北市府宣布暫緩實施
- 竹山江西路車禍多 盼設測速照相機
- 自由廣場》病床邊看安樂死
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 零持股任董座 美女間諜又買億元宅
- 「小事也可助人」 她為癌患再剪長髮
- 國興畜牧送油 屏東原鄉62據點受惠
- 自由廣場》爭議外勞回歸常軌
- 竹市香山小旅行 探索生菜秘境
- 桃市累進費率停車格 久停計費「加碼」
- 趙小僑切割李宗瑞 申請「清白證明 」創首例
- 《樂飄新民》 繪本「畫」說傳奇老師
- 前田尾鄉長林文華 賄選判刑定讞
- 安海瑟威喬環保禮服 險罰站
- 《宜蘭民進黨下屆縣長選舉提名》游錫堃澄清 未支持特定人選
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 侯怡君揪觀眾為豬哥亮集氣
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- 南港轉運站西站 18日啟用
- 國立改市立 桃市長允推動頂尖高中
- 自由廣場》誹謗 罪與罰
- 虎媽訂高標 兒咬指甲洩壓力
- 印度超級系列賽／一局未失 周天成抵四強
- 公園充斥塑化遊具 7成鞦韆盪不起來
- 證券行情表、證券表格
- 促加速體改 5健將親上火線
- 立院審「前瞻基建」 將開6場公聽會
- 【異色童話館】金斧頭和銀斧頭
- 挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
- 吳宗憲賣燒餅 辛龍嘴砲要投資
- 女上男下嘿咻 小心陰莖骨折
- 南韓大選民調 文在寅續領先
- 謝銘祐展南方美 一票女生搶抱
- 便宜好用嫁接苗機 台中農改場研發
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉包庇藥廠 南市衛生局技正被押
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分