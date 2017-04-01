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出租鐵皮屋開賭場 市議員陳明澤起訴

2017-04-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年8月，高市議員陳明澤住處後方鐵皮屋被檢警破獲大型職業天九牌賭場，查獲84名男女賭客，陳明澤也在現場被移送法辦，橋頭地檢署昨偵結，陳向檢方坦承同意出租鐵皮屋開設賭場，陳明澤等5人被依賭博罪起訴，並聲請簡易判決。

陳明澤為現任市議員，已連任4屆，去年8月，雄檢檢察官率領26名特勤中隊幹員和市警局靖紀小組成員，衝入陳明澤湖內區住處後方鐵皮屋，查獲84名男女賭客，賭資7萬1000多元，陳明澤也當場被查獲。

案發當時陳明澤表示，該處為父母親居住，他已不住在此處，當晚他返回探望雙親，恰巧遇到此事，並未參與賭博。

橋頭地檢署昨將全案起訴，陳明澤事後向檢方坦承，蔡姓場主去年5、6月間與其商討，以每月5千元代價出租鐵皮屋做為賭博之用。

民進黨停權一年

起訴書指出，陳明澤身為民意代表，知法犯法提供聚賭場所，危害社會秩序，考量他事後坦承犯行，並繳回3個月租金1萬5千元，建請法院量處適當刑度。

陳明澤案發後經民進黨中評會決議停權一年，並主動請辭黨內中評委及高市議會保安小組召集人等職。陳明澤表示尊重司法，也向廣大鄉親致歉。

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  • 高市議員陳明澤。（資料照，記者蘇福男攝）

    高市議員陳明澤。（資料照，記者蘇福男攝）

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