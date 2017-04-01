高師大校園命案 清潔婦遭除草工割頸

2017-04-01

凶嫌服農藥自殺獲救

〔記者黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕高雄師範大學燕巢校區50歲江姓女清潔工，昨清晨遭近日被解僱的60歲割草工賴姓男子持鐮刀砍頸，一刀斃命，賴男在學校附近山區喝農藥自殺（見圖，記者黃佳琳翻攝），經送醫搶救，賴供稱，江婦欠他18萬元未還，他才憤而行凶。

警方指出，賴男單身，江婦已婚有小孩，是因債款或其他因素引發殺機，仍待調查。

稱受害婦欠18萬不還

警方指出，昨清晨7點多，江婦到校準備工作，賴男從後方持疑似鐮刀，不發一語砍殺江婦頸部，江婦動脈被砍斷，血流如注，倒地死亡，目睹經過的王姓清潔工趕緊報警，賴男乘隙逃離。

案發地在學校偏遠處，學生不知校內發生命案，校園也正常作息。警方得知賴男住在校區附近山區，發動搜山，因位在燕巢泥火山一帶的偏遠山區，花了兩個多小時才發現賴男身影，但賴四處逃竄，後來甚至吞下農藥；警方再度找到時，賴已倒地，員警將他送醫後，暫時恢復生命跡象，迄昨深夜仍在加護病房急救。

高師大表示，賴嫌隸屬學校委外的除草公司，江婦隸屬另一家清潔公司，本月13日，賴嫌對江婦拉扯，校方即向除草公司要求撤換賴嫌，公司於20日回覆已調離，不料賴嫌昨早翻越圍牆、侵入校區殺人。

高師大強調，江婦平日表現無異狀，為防止重演類似不幸，學校將嚴格督導委外公司對員工的考核及人格品行要求；至於燕巢校區幅員廣闊，是否加裝紅外線感應器，則納入考量之一。

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