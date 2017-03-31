4警涉包賭 警局門口收賄
〔記者陳慰慈、陳恩惠、邱奕統、黃良傑／綜合報導〕新北地檢署偵辦台北市、桃園市警集體包庇賭場案，昨依貪污、洩密、包庇賭場等罪嫌，起訴台北市北投警分局前偵查佐余松霖、前長安派出所副所長莊慶福、勤務指揮中心巡佐陳進發，桃園市桃園警分局前小隊長江福吉等4名員警、2名白手套及14名賭場業者。
小隊長洪健智獲不起訴
全案起因於北投警分局勤指中心巡佐陳進發涉嫌將查緝賭場情資，透過白手套轉知轄區流動賭場業者，以躲避警方查緝，檢調去年9月搜索，循線查出莊慶福、余松霖，江福吉也涉嫌當賭場業者的「報馬仔」，而當時也遭約談的小隊長洪健智，則獲不起訴。
起訴指出，前年底至去年7月，陳進發透過手機，將分局查緝賭場、臨檢等勤務行程，以「歕鼓吹（台語）」為暗語，通知白手套黃昆山，黃男再轉告轄區流動賭場業者躲避查緝，並大剌剌的在警局門口領取業者透過黃男轉交每次2至3千元的「情報費」；余松霖、莊慶福在102至105年間，亦透過同一名白手套，向業者洩漏警方臨檢賭場消息，包庇轄區麻將及天九牌流動賭場，每場收賄2千或5千元不等。
檢調追查發現，一名賭場業者在北市北投、桃園市都設有流動賭場，前年12月，江福吉亦透過梁姓檳榔攤老闆，向在龜山、大埔派出所轄區開設流動賭場的業者洩漏警方臨檢消息，業者與梁男並以「買水果的錢嘸喇沒？（台語）」做為暗語，若確定當天流動賭場開張，業者就會交付「水果費」。
庭訊時，莊、余、江員均否認犯行，江更稱是「業者亂說」，但檢方調查認定，莊員透過白手套收賄5萬6千元、余員3萬5千元、陳員2萬7千元、江員15萬5千元，因陳員坦承犯行並繳回犯罪所得，且讓檢察官得以追訴其他共犯，依證人保護法規定，建請免除其刑。
北投分局表示，陳進發獲釋後申請復職返回警備隊上班，將待收到起訴書，再研究是否予以停職處分；而莊慶福當初交保後，調往文山二分局警備隊，同樣將待收到起訴書再行懲處；大園警分局表示，江福吉停職處分仍將持續；余松霖案發後調任高市警局，目前仍停職中。
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標題：4警涉包賭 警局門口收賄
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