| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

治纏郎 報警最有用

2017-03-31

〔記者黃建華／高雄報導〕很多人追求異性，往往採取緊迫盯人、死纏爛打的招數，但對另一方當事人與家屬而言，這種爛桃花鬧到最後就怕釀成暴力相向的憾事。法界人士指出，遇到這種騷擾，最好還是求助警方，除了社會秩序維護法可裁罰，甚至可能構成家暴法或刑法的妨害自由罪。

法界人士指出，無正當理由跟追他人，經勸阻不聽者，可依社會秩序維護法第89條第1項第2款，處以新台幣3千元以下罰鍰或申誡。

如果雙方為家庭成員、曾經同居或曾為男女朋友，則適用家庭暴力防治法，可向檢警單位聲請保護令，騷擾者必須遠離被害人或其特定家庭成員之住居所、學校、工作場所或其他經常出入的特定場所一定距離。

最重可判3年刑

法界人士說，如果騷擾者出言恐嚇或亮出凶器，甚至阻擋另一方進出家門、工作場所，行為提升到強暴、脅迫，則可能觸犯刑法的恐嚇罪或妨害自由罪。妨害自由罪的部分，刑法304條規定，以強暴脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

廣告
  • 蔡男（左二）刺死運將，自己的左手腕也割傷送醫。（記者方志賢翻攝）

    蔡男（左二）刺死運將，自己的左手腕也割傷送醫。（記者方志賢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 報警 纏郎 計程車司機
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：治纏郎 報警最有用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.