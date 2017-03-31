2017-03-31

〔記者黃建華／高雄報導〕很多人追求異性，往往採取緊迫盯人、死纏爛打的招數，但對另一方當事人與家屬而言，這種爛桃花鬧到最後就怕釀成暴力相向的憾事。法界人士指出，遇到這種騷擾，最好還是求助警方，除了社會秩序維護法可裁罰，甚至可能構成家暴法或刑法的妨害自由罪。

法界人士指出，無正當理由跟追他人，經勸阻不聽者，可依社會秩序維護法第89條第1項第2款，處以新台幣3千元以下罰鍰或申誡。

如果雙方為家庭成員、曾經同居或曾為男女朋友，則適用家庭暴力防治法，可向檢警單位聲請保護令，騷擾者必須遠離被害人或其特定家庭成員之住居所、學校、工作場所或其他經常出入的特定場所一定距離。

最重可判3年刑

法界人士說，如果騷擾者出言恐嚇或亮出凶器，甚至阻擋另一方進出家門、工作場所，行為提升到強暴、脅迫，則可能觸犯刑法的恐嚇罪或妨害自由罪。妨害自由罪的部分，刑法304條規定，以強暴脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。