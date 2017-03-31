護女遭纏郎嗆堵 悍父4刀刺死運將

2017-03-31

短暫交往 男續纏1年多

〔記者方志賢／高雄報導〕47歲汪姓計程車司機追求33歲蔡姓女子不成，常打電話、尾隨，還到蔡家附近站崗，60歲蔡父不滿女兒遭長期騷擾，昨天清晨與汪男發生爭執，蔡父憤而持刀猛刺汪男4刀，其中一刀刺中心臟致死，被警方依殺人罪嫌送辦。

警方表示，蔡父是唐榮公司退休員工，與前妻育有2女1男。1年多前，大女兒因上夜班搭計程車而結識47歲汪姓運將，汪男常載送蔡女返回位於高雄市苓雅區光華二路的家。鄰居表示，汪男與蔡女曾短暫交往，之後蔡女想要分手，汪男卻窮追不捨。

氣他害女兒精神耗弱求醫

1年多來，汪男常寄送禮物或到蔡家門縫塞情書紙條，甚至凌晨到蔡家巷口站崗，盼挽回感情，但蔡女不為所動，蔡父與女兒對於汪男長期騷擾很不滿。

光華里長吳照鉠表示，蔡父忠厚老實，汪男常開車到蔡家門前站崗，有時早上、下午都來，也常凌晨開車在巷口等蔡女下班，他曾經調解多次，但都沒結果。

警方說，蔡女上夜班，清晨4點多才下班，昨晨5點，汪男又開車到蔡家巷口等蔡女，沒想到被蔡父撞見，蔡父叫汪男離開，汪男卻嗆聲說：「我是看你年紀大了，不然連你一起處理（修理）！」引爆蔡父殺機。

蔡父憤而回家拿尖刀，朝駕駛座的汪男刺下，汪男受傷，下車與蔡父拉扯，又遭蔡父刺中心臟，身中4刀，包括胸部2刀、左腹及左手各1刀，車外約2公尺地面還有噴濺血痕。

纏郎離婚 曾是保三警員

汪男負傷撐回車上，欲開車離去，但失血過多昏迷，左車頭撞上路旁汽車才停下，最後倒坐在駕駛座，送醫不治；行凶的蔡父左手腕也因拉扯而割傷。

汪母接獲通報趕到醫院，見兒子冰冷屍體，掩面痛哭。她表示，兒子曾是保三總隊的警員，因故離職後曾到中國經商，8年前轉任計程車司機，前妻是越南外配，育15歲女兒，都由她撫養。

蔡父氣憤表示，汪男長期騷擾，造成他與女兒精神耗弱求醫，才憤而動刀。

悍父無逃亡之虞 15萬交保

蔡父昨深夜被檢方聲押，法官訊問後，認為蔡父行凶後仍留在現場，無逃亡之虞，諭知以15萬元交保。