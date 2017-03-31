少男負氣輟學 離家出走已2年
2017-03-31
〔記者楊綿傑／台北報導〕17歲的王姓高中生愛上32歲的女藝人被家人阻止，高中生負氣離家2年未歸，多位親子教育專家昨天不約而同建議父母，不要以強硬方式處理，應以勸說、理解的方式與孩子溝通，才不會達到反效果。
親子專家吳娟瑜指出，發生這種情形，父母應該試圖好好詢問孩子「要的是甚麼」，如果真的認為兩人不適合，也不要採行激烈否決的方式，應該慢慢勸說。
她認為，父母平常就該與孩子建立良好的信任關係，比較容易能夠瞭解孩子的人際交往狀況，通常在良好的互動之下，孩子也會比較願意跟父母溝通情愛的問題。
親子專家許皓宜表示，這是可以透過良好家庭互動來預防的，但如果真的遇到，她建議不要一味阻止，應該先去思考親子互動出了甚麼問題？孩子為什麼這麼做？是否有甚麼地方在家中沒獲得滿足？因為青春期的孩子是很需要人家的理解，把焦點放在自己孩子身上，而非放在外人身上，才能有效解決。
許皓宜也呼籲成年人，與未成年的少男少女戀愛甚至發生性行為，會有法律上的問題。
台大醫院金山分院社工師吳元宏則表示，父母與子女溝通應平和說出想法，如果採取太過激烈的行動，非但無法如願，更會傷害親子關係。
吳元宏認為，談戀愛是人生必經過程，過程更應自己體會與學習，建議父母不要以自己的思維介入與掌控，要以陪伴與理解為主。
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