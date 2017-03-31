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3/30 威力彩頭獎連13摃

2017-03-31

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000026期威力彩，頭獎連13摃，獎金2.3億餘元累入下期。昨晚開獎的第106000076期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落台北市中正區忠孝西路一段50之1號「友友彩券行」、台北市大同區民生西路101號「紅立發投注站」。

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2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
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