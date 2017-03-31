一斗米惡性倒閉 店內長蟲傳惡臭

2017-03-31

〔記者張議晨、鄭景議／台北報導〕北市知名麵包店「一斗米手作烘焙坊」老闆高士豐遭前員工控訴惡意倒閉，捲款一億元潛逃，位在民生社區的「延壽店」店面，因4個月無人聞問，陸續傳出惡臭，遭附近民眾投訴。北市環保局昨中午會同里長入內清運，店內許多麵包、蛋糕捲都已發霉、長蛆，發出惡臭，清潔隊員還對店面進行消毒。環保局表示，清理費用將來清算後，會跟一斗米業主索討。

「一斗米手作烘焙坊」位於民生社區的「延壽店」，在高士豐消失後，有4個月無人進出，內部做好的麵包及奶製品原料開始腐敗，傳出惡臭。

當地里長吳學毅及屋主昨上午請鎖匠開門後，與清潔隊員入內清運，北市松山區清潔隊隊長簡育本表示，昨出動15名清潔隊員，清了快一個小時才清完，共清出3噸垃圾，並派出消毒班進行除臭跟消毒。他指出，清運費會等到清算後，跟一斗米業主索討，若找不到人，就請法院強制執行。

此外，前日手機關機、神隱近4個月的高士豐，昨日手機居然通了，記者立即詢問是否為高士豐本人，對方連忙否認說：「我不是、我不是。」