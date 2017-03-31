被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀
2017-03-31
〔記者曾健銘／新北報導〕17歲李姓少年因不滿15歲吳姓少女指控他偷金戒指、現金，趁一行人前夜到林姓友人位於新北市新莊的住家過夜玩樂時，昨晨趁吳女熟睡，先拿安全帽狠砸對方，再持西瓜刀朝她腳部猛砍5刀，所幸有棉被保護，吳女僅右小腿、左膝蓋受傷，無生命危險。警方事後逮捕李少，不禁痛斥：「年輕人太衝動！」
警方調查，李姓少年高中輟學後擔任鐵工學徒，分擔家計；而吳姓少女目前就讀國三，家庭狀況正常，兩人與三五好友常玩在一塊，但日前吳女對外放話指李姓少年是「小偷」，偷了她的現金跟金戒指，提醒好友們要小心，消息傳到李少耳裡，懷恨在心。
前晚兩人受邀到林姓少年家中玩樂過夜，直到昨日上午8時許，李少跑到隔壁房間，拿安全帽砸醒吳女，質問：「為什麼要亂說話？」兩人一言不合爆發爭吵，李少一氣之下，持西瓜刀隔著棉被朝吳女腳部怒砍5刀，嚇得她驚慌逃竄，屋內另名友人見狀阻止並報警，警方趕抵逮人，訊後依傷害罪嫌將李少移送少年法庭。
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