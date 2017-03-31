| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀

2017-03-31

〔記者曾健銘／新北報導〕17歲李姓少年因不滿15歲吳姓少女指控他偷金戒指、現金，趁一行人前夜到林姓友人位於新北市新莊的住家過夜玩樂時，昨晨趁吳女熟睡，先拿安全帽狠砸對方，再持西瓜刀朝她腳部猛砍5刀，所幸有棉被保護，吳女僅右小腿、左膝蓋受傷，無生命危險。警方事後逮捕李少，不禁痛斥：「年輕人太衝動！」

警方調查，李姓少年高中輟學後擔任鐵工學徒，分擔家計；而吳姓少女目前就讀國三，家庭狀況正常，兩人與三五好友常玩在一塊，但日前吳女對外放話指李姓少年是「小偷」，偷了她的現金跟金戒指，提醒好友們要小心，消息傳到李少耳裡，懷恨在心。

前晚兩人受邀到林姓少年家中玩樂過夜，直到昨日上午8時許，李少跑到隔壁房間，拿安全帽砸醒吳女，質問：「為什麼要亂說話？」兩人一言不合爆發爭吵，李少一氣之下，持西瓜刀隔著棉被朝吳女腳部怒砍5刀，嚇得她驚慌逃竄，屋內另名友人見狀阻止並報警，警方趕抵逮人，訊後依傷害罪嫌將李少移送少年法庭。

廣告
  • 警方查扣西瓜刀。（記者曾健銘翻攝）

    警方查扣西瓜刀。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 惡少 狠砍 誣賴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：被誣賴是小偷 惡少狠砍少女5刀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.