不只設局殺小模 騙女網友24萬被訴
2017-03-31
〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌設局性侵殺害陳姓網拍女模，日前被收押禁見，不料又有女網友跳出來指控，程男佯稱是自法國歸國的小開，與她交往不到一個月，羅織各種理由，還假冒是程母，前後騙走她24萬餘元，新北地檢署昨依詐欺取財罪嫌將程宇起訴。
起訴指出，該名女網友去年7月透過交友軟體認識程男，程男聲稱之前住法國，最近剛回台準備接下家族企業。兩人交往後，程男先稱搭捷運錢包掉了，跟她借2千元，後又說打算購屋同居，但需要斡旋金，並出示房屋廣告傳單取信，女網友於是提領5萬元給程男。
騙說是歸國小開把妹
事後女網友起疑，向程男追討借款，程男疑假冒是「程媽」，透過LINE佯稱須購買禮物送客戶，請女網友先代墊，女網友為討「程媽」歡心，於是跟程男到百貨公司買了一條1萬5600元的皮帶，又給了程男5萬元；程男食髓知味，隔天又以「程媽」名義，以借款、支付客戶飯店住宿費等為由，得手12萬餘元。
程男並誆騙女網友打算帶她回法國拜見父母，沒想到去年8月8日出國當天，卻突然告訴女網友，「我出車禍了，無法出國」，自此失聯。女網友以同事手機致電程男，他才接聽，謊稱自己在醫院301病房，女網友趕到醫院發現根本無此病房，才驚覺被騙，憤而提告。
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