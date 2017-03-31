小黃酒駕又逆向 撞死高中輕艇選手
2017-03-31
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮體育高中二年級的輕艇隊選手黃姓男學生，昨早騎機車上學時，遭酒駕的計程車駕駛蘇宏銘以時速近百公里逆向撞擊，被推擠70公尺才停下，機車支離破碎，黃生送醫不治。
校方指出，18歲的黃生家境清寒，靠校方申請獎助學金負擔學費，平常在校內打工賺零用錢分擔家計，曾和其他選手一同代表花蓮縣及校方出賽，獲得團體佳績。
時速近百公里撞擊 拖行70公尺
教官羅文龍說，學生都是住宿集中管理，黃生因家中有事，家長幫學生請假返家處理家務，昨準備返校參加考試卻遭遇橫禍，師生都很難過，同學紛紛於臉書留言怨嘆：「天使為何把你帶走了？」
警方調查，昨上午7點多，黃生騎車上學，從仁本橋往國福大橋方向的防汛道路行駛，遭計程車逆向高速撞上，因機車車道右邊就是堤防，無路可閃，黃生和機車被推撞70公尺才停下，機車歪七扭八，地面留下長長刮地痕，計程車開到田裡才停下，蘇姓司機受到輕傷。
警消抵達現場時，發現黃生臉部有傷、肢體變形，已無生命跡象，將他送往花蓮慈濟醫院急救，但搶救無效，仍宣告死亡。
「入監反省吧」同業痛批
警方表示，防汛道路速限40公里，從煞車痕跡推測，司機車速近百公里。警方將34歲蘇男帶回派出所，經呼氣測試酒測值每公升達0.49毫克，蘇男闖禍後嚇得神色恍惚，被依涉公共危險及業務過失致死罪送辦；蘇的同業得知他出事，在網路留言︰「這司機表現差，不意外，過去就講不聽又愛炫耀，進去監獄反省吧！」
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