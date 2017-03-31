狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡

2017-03-31

〔記者許國楨、佟振國、陳鳳麗／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心（中打）上月借提毒販黃俊傑，到南投縣埔里鎮關刀山區取槍，黃嫌卻在途中墜谷失蹤，經搜山1個多月，昨上午在黃嫌墜谷處下方1公里的溪谷，發現戴著手銬腳鐐的男屍，研判是黃俊傑。警方不排除黃嫌騙警方取槍而伺機脫逃，卻弄巧成拙，失溫命喪山區。

自白書騙山區藏槍

中打指出，因毒品案入監服刑的48歲黃俊傑，上月20日寫自白書給南投檢方，表示願主動交出藏放南投埔里關刀山工寮內的3把槍及子彈，案經檢方指揮，於上月23日借提黃嫌取槍，為防黃嫌趁機兔脫，幹員前後包夾，並對黃嫌上手銬及腳鐐。

失足滑落山谷失蹤

但因山路崎嶇難行、地形險惡，為免黃嫌跌落，曾解開他的右手手銬，讓他能拉住山壁樹枝以保持平衡，一到平坦路面就恢復上銬。當天傍晚5點半左右，黃嫌突失去重心，滑落約200公尺深山谷，經緊急通報檢方，並請求當地警、消支援搜救未果。

警方陸續執行每次3天的3波搜山行動，但都沒有斬獲，同時監控黃嫌常聯絡對象及親友，研判黃嫌未下山。昨上午第4波搜山，山青在距離黃嫌墜谷處下方1公里的河床，發現雙腳浸在溪水的男屍，立即回報。

根據山青回報及傳回的照片，顯示男屍腫脹，但看不出明顯外傷，穿著獄所人犯衣服，雙腳有腳鐐，僅左手戴手銬，與黃嫌吻合，研判就是他。

警方表示，事後搜救黃嫌時曾問山青，得知該區根本沒有工寮，且借提當天黃嫌刻意捨山路不走，反帶警方走崎嶇陡峭的小徑，不排除他刻意欺騙警方、伺機脫逃；且他在墜谷後不等救援，又試圖脫逃，卻弄巧成拙失溫命喪山區溪邊，將設法運下遺體，報請檢方相驗。

黃嫌失蹤後，除了搜山，也積極緝捕黃的黨羽，已另有8名嫌犯落網。但中打幹員被南投地檢署以有無疏縱人犯進行調查，昨傳來黃嫌可能死亡，中打幹員是否就無疏縱人犯的刑責，主任檢察官王銘裕表示，待確認死者身分及死亡原因後再說。