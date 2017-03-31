| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡

2017-03-31

〔記者許國楨、佟振國、陳鳳麗／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心（中打）上月借提毒販黃俊傑，到南投縣埔里鎮關刀山區取槍，黃嫌卻在途中墜谷失蹤，經搜山1個多月，昨上午在黃嫌墜谷處下方1公里的溪谷，發現戴著手銬腳鐐的男屍，研判是黃俊傑。警方不排除黃嫌騙警方取槍而伺機脫逃，卻弄巧成拙，失溫命喪山區。

自白書騙山區藏槍

中打指出，因毒品案入監服刑的48歲黃俊傑，上月20日寫自白書給南投檢方，表示願主動交出藏放南投埔里關刀山工寮內的3把槍及子彈，案經檢方指揮，於上月23日借提黃嫌取槍，為防黃嫌趁機兔脫，幹員前後包夾，並對黃嫌上手銬及腳鐐。

失足滑落山谷失蹤

但因山路崎嶇難行、地形險惡，為免黃嫌跌落，曾解開他的右手手銬，讓他能拉住山壁樹枝以保持平衡，一到平坦路面就恢復上銬。當天傍晚5點半左右，黃嫌突失去重心，滑落約200公尺深山谷，經緊急通報檢方，並請求當地警、消支援搜救未果。

警方陸續執行每次3天的3波搜山行動，但都沒有斬獲，同時監控黃嫌常聯絡對象及親友，研判黃嫌未下山。昨上午第4波搜山，山青在距離黃嫌墜谷處下方1公里的河床，發現雙腳浸在溪水的男屍，立即回報。

根據山青回報及傳回的照片，顯示男屍腫脹，但看不出明顯外傷，穿著獄所人犯衣服，雙腳有腳鐐，僅左手戴手銬，與黃嫌吻合，研判就是他。

警方表示，事後搜救黃嫌時曾問山青，得知該區根本沒有工寮，且借提當天黃嫌刻意捨山路不走，反帶警方走崎嶇陡峭的小徑，不排除他刻意欺騙警方、伺機脫逃；且他在墜谷後不等救援，又試圖脫逃，卻弄巧成拙失溫命喪山區溪邊，將設法運下遺體，報請檢方相驗。

黃嫌失蹤後，除了搜山，也積極緝捕黃的黨羽，已另有8名嫌犯落網。但中打幹員被南投地檢署以有無疏縱人犯進行調查，昨傳來黃嫌可能死亡，中打幹員是否就無疏縱人犯的刑責，主任檢察官王銘裕表示，待確認死者身分及死亡原因後再說。

廣告
  • 尋獲疑似黃嫌陳屍處位置圖（記者佟振國製圖）

    尋獲疑似黃嫌陳屍處位置圖（記者佟振國製圖）

  • 黃俊傑上月誆警在山區藏槍，借提尋槍途中滑落山谷後失蹤，昨上午在距離他失足處下方一公里的溪谷發現一具戴著手銬腳鐐的遺體，研判是黃嫌。（資料照）

    黃俊傑上月誆警在山區藏槍，借提尋槍途中滑落山谷後失蹤，昨上午在距離他失足處下方一公里的溪谷發現一具戴著手銬腳鐐的遺體，研判是黃嫌。（資料照）

  • 黃俊傑（白衣者）上月借提尋槍途中滑落山谷後失蹤，昨上午在距離他失足處下方一公里的溪谷發現一具戴著手銬腳鐐的遺體，研判是黃嫌。（資料照）

    黃俊傑（白衣者）上月借提尋槍途中滑落山谷後失蹤，昨上午在距離他失足處下方一公里的溪谷發現一具戴著手銬腳鐐的遺體，研判是黃嫌。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜谷 毒販 脫逃
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：狡嫌誆警尋槍 脫逃墜谷亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.