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失身酒自誇拯救不開心 1.2萬罐闖關

2017-03-31

〔記者林欣漢／基隆報導〕財政部關務署基隆關昨天宣布破獲中國私運俗稱「失身酒」或「斷片酒」的FOUR LOKO（四洛克）酒品1萬2240罐，每罐695毫升，粗估黑市價近千萬元。

基隆關查獲 市價近千萬

基隆關副關務長陳金標指出，國庫署去年11月已將FOUR LOKO酒列為全面禁止進口品項，貨主吳姓男子在台南虛設行號從事五金螺絲買賣，但營業額非常低，卻又以水果酒名義，從深圳鹽田港以艙單申報方式進口來台，經送驗鑑定含有俗稱神仙水的「伽瑪羥基丁酸」（Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate, GHB）成分，只要喝半罐，就會產生噁心、嘔吐、頭痛、易醉、昏迷及喪失記憶等失能現象，嚴重者甚至會死亡。

基隆關聯合財政部政風處、海巡署中巡局苗栗及彰化查緝隊等單位緝獲此案，海巡署苗栗機動查緝隊副隊長柯育睿說，這批失身酒多利用FB社群媒體及LINE通訊軟體群組等管道銷售，並以多種水果口味及「專業拯救不開心」字樣，藉以吸引青少年購買，其實潛藏迷姦、損害健康等風險。

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  • 基隆關破獲俗稱「失身酒」1萬2240罐。失身酒分成多種口味，吸引年輕人購買。 （記者林欣漢攝）

    基隆關破獲俗稱「失身酒」1萬2240罐。失身酒分成多種口味，吸引年輕人購買。 （記者林欣漢攝）

  • 基隆關破獲俗稱「失身酒」1萬2240罐。失身酒分成多種口味，吸引年輕人購買。 （記者林欣漢攝）

    基隆關破獲俗稱「失身酒」1萬2240罐。失身酒分成多種口味，吸引年輕人購買。 （記者林欣漢攝）

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