毒品條例初審通過 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業

2017-03-31

〔記者曾韋禎、蕭玗欣、劉慶侯／台北報導〕W飯店毒趴命案，外界質疑毒蟲躲進五星級飯店就可逃避臨檢；立法院司法及法制委員會昨審查通過「毒品危害防制條例部分條文修正草案」，要求摩鐵、觀光旅館等特定營業場所，須負毒品防制與通報責任，未來完成三讀後，業者若是匿報，可能被罰100萬元，最重將被勒令歇業。

W飯店條款 須主動通報

今年1月，土豪哥等人在W飯店開毒趴，導致郭姓小模命喪黃泉，體內驗出多種毒品，本案暴露毒蟲利用隱蔽性高的飯店、摩鐵開趴。法務部遂參考瑞典推動俱樂部防制毒品經驗，提出修法。

司委會昨初審通過，特定營業場所應於入口標示毒品防制資訊，載明持有毒品者不得進入；該營業場所還須指派從業人員參與防毒訓練，只要發現疑似施用或持有毒品者，就應通報警察機關；若未依前述規定，地方政府可命其限期改善；未改善則可開罰5萬至50萬元，並得按次裁罰。

要是特定營業場所「知悉」有人在內施用或持有毒品而未通報，地方政府得開罰10萬至100萬元；情節重大者，更可令其停業6個月到1年半，甚至是勒令歇業；至於特定營業場所的種類，則授權由法務部會商相關機關訂定。此外也規定法務部應設置基金推動防毒，基金收入除預算撥款，還包括依毒品罪所科處之罰金、罰鍰、追徵款項。

民進黨立委段宜康質疑，這是非常強烈的規範，業者哪有能力執行？會不會流於形式？法務部政次陳明堂回應，業者是否「知悉」的舉證責任在執法人員。

飯店業︰可提昇內部管理

北市一家五星級飯店業者回應，近來已加強注意有異狀的客人，這項修正法案不會造成管理麻煩，反而可提醒業者提高警覺，提昇內部管理。

台北市刑警大隊緝毒中心說，近8成毒趴案，是摩鐵或KTV業者直接通報而破獲，若飯店業者願配合，警方也樂於協助。