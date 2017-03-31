女吸毒撈大便 延誤送醫害命
2017-03-31
過失致死罪判刑1年4月
〔記者王定傳／新北報導〕W飯店毒趴案翻版？郭姓男子約國中蕭姓女同學到摩鐵開趴，但蕭女因吸毒過量，竟到馬桶撈大便，郭男卻遲未送醫而害死蕭女，新北地院依過失致死罪判刑1年4月，另依藥事法轉讓偽藥罪，判刑4個月。
103年11月20日上午6時許，郭男、蕭女先到新北市中和區摩鐵聊天，下午3時許找來陳女助興，郭男還把K他命放在桌上供2女吸食。
癲癇、抽搐 怪異舉動
下午6時許，蕭女因自行吸食安非他命及搖頭丸，出現吼叫、癲癇、意識不清、胡言亂語、抽搐，甚至把內搭褲脫到腳踝，徒手撈取馬桶內大便等怪異舉動。
陳女見狀先閃人，但有要求郭男叫救護車送醫，郭男允諾，卻只打電話請黃姓友人來幫忙；直到晚間10點多，蕭女意識不清、呼吸微弱，郭男這才開車送醫，蕭女仍因多種藥品（K他命、PMA、Methylone、安非他命）及急性毒品中毒，致中毒性休克不治。
只找人幫忙 未及時送醫
審理時，郭男辯稱，根本不知蕭女拿桌上的K他命吸食，且不知蕭女身體的情況，否認轉讓偽藥罪及過失致死罪。
合議庭認為，郭男明知蕭女服用多種毒品，已出現怪異舉動，又承諾要將她送醫，負有保護救助義務，加上法醫研究指稱「蕭女如能及早送醫可能還有救，等到呼吸狀況不正常且微弱時才送，有可能無法急救存活！」認定蕭女死亡與他遲遲不作為有因果關係。
另外，郭男雖有轉讓K他命，但無法證明是蕭女主要死因，未構成轉讓偽藥致死罪；可上訴。
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