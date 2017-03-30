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面向來車 走路靠左較安全

2017-03-30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部道路交通安全督導委員會指出，每年都有宣導行人走在沒有人行道的路上，要面向來車。事實上，國內交通法規從未規定「靠右走」，「道路交通安全規則」僅規定行人應「靠邊走」。

不過，教育交通安全教學手冊在69年制訂的版本中宣導「靠右走」，才讓國人無形間養成與車輛「同向行走」的危險習慣。

道安會表示，大概5、6年前有委託運輸研究所做過調查，行人走在沒有人行道的路上，背向來車較面向來車發生事故的機率高出60%；主要因背向來車行人無法看見後方車輛，若為閃避異物，突向路中間移動，就容易造成事故。現在不論是標線型人行道，還是交通部長賀陳旦想推動的交通寧靜區，都是為了讓行人有更安全的行走空間。

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