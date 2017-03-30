習慣右走闖車道 害騎士撞癱賠640萬
〔記者王定傳、張安蕎／新北報導〕來台依親的中國劉姓女子，徒步走上新北市「三峽拱橋」機車道，發現人行道在左側，她直接穿越車道走向左側，64歲楊姓騎士因閃避不及而摔車導致癱瘓；劉女聲稱在中國習慣靠右走，未注意行人靠左標示（三峽拱橋僅單邊有人行道，狀況特殊）所致。新北地院認定劉女違規穿越道路，與楊某癱瘓有因果關係，判賠看護費、精神慰撫金共640萬餘元。
有84年歷史的新北市定古蹟「三峽拱橋」，橫跨三峽河，連通文化路及愛國路，與三峽老街、祖師廟同為三峽特有觀光景點。三峽拱橋曾開放雙向汽車通行，101年蘇拉颱風後，因橋墩下沉且橋面伸縮縫隙增寬，改為雙向機車道，加上單邊人行道。
前年12月23日上午9時許，劉女走上拱橋，沒注意標示，誤闖機車道，她察覺後穿越分向限制線，往人行道跑去，楊姓騎士因閃避不及碰撞並摔車。
楊某受傷導致四肢癱瘓，提告指自己是家中主要經濟來源，尚有未成年的兒子，終生癱瘓令人十分痛苦，求償看護費、減少工作能力損失及精神慰撫金等1151萬餘元。
劉女聲稱她是中國人，當地習慣靠右行走，未注意台灣行人靠左的標示，並非故意，她雖影響楊某用路權，但主張自己只是手提物品的行人，不會造成如此嚴重的傷害；還說她定時到醫院探視楊，因來台探親，沒帶大量金錢，仍支出5950元以表達善意，也自願擔任看護，她在中國無穩定收入，依親來台也無法工作，弟弟又肝硬化，只能賠償20萬元。
審酌劉女自首又認罪，法院認定她造成被害人嚴重傷勢，家屬承受精神及經濟上重大負擔，刑事部分，依過失傷害致重傷罪判刑5月；民事部分，法官認定劉女違規穿越道路，與楊某癱瘓有因果關係，依據101年我國國民生命平均餘命80歲計算，楊某案發當時64.5歲，尚有15.5年餘命，判劉女須賠未來看護費、精神慰撫金等共640萬餘元，可上訴；記者昨試圖聯繫雙方未果。
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標題：習慣右走闖車道 害騎士撞癱賠640萬
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