大福彩頭獎連58摃
2017-03-30
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的大福彩，頭獎連58摃，累積至下期頭獎2.58億元。今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落金門縣金沙鎮五福街28號「金福來彩券行」，以及桃園市楊梅區青山一街9號「進乾彩券行」。
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