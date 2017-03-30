2017-03-30

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的大福彩，頭獎連58摃，累積至下期頭獎2.58億元。今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落金門縣金沙鎮五福街28號「金福來彩券行」，以及桃園市楊梅區青山一街9號「進乾彩券行」。