掃黃大隊抓人 離譜警抽卷偷放人
2017-03-30
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山警分局過埤派出所104年10月間爆發林姓副所長遭檢舉多次出入轄區「臻情美容舒壓坊」，林雖辯稱三度上門是查探色情，有付費，但仍遭鳳山警分局拔官記過。孰料，高雄地檢署近日起訴一件員警縱放人犯案，被縱放的周女就是在「臻情」現場招呼客人被市警局專勤組逮捕，案件移送過埤派出所卻被洪姓警員給放掉，引發非議。
當年副所長也曾栽在同家店
起訴指出，高雄市警局專勤組104年8月6日（未裁撤前）在鳳山掃黃查獲「臻情」色情護膚店，將現場招呼客人的周姓女子視同現場負責人逮捕上銬，同時製作周女的「逮捕通知書」。
但案件移交鳳山分局過埤派出所，洪姓員警卻將她放掉，還抽掉案卷中的周女逮捕通知書，事後移送案卷被專勤組發現當初逮捕的現行犯周女怎麼沒被移送，還改列「證人」，連逮捕通知書都不見了。鳳山分局督察組展開調查，洪員才把暗槓的逮捕通知書交出來，遭鳳山警分局報調六龜警分局，並將他以涉嫌縱放人犯罪移送雄檢偵辦。
洪員在檢方調查時，反咬是專勤組王姓小隊長叫他抽掉逮捕通知書的。不過，王姓小隊長等人則證稱，當天是多做了一份負責人陳姓男子的逮捕通知書，因陳男並非當場被逮、是事後才到場，不算現行犯，專勤組才以電話知會洪員，「陳男的逮捕通知書是多做了，要他抽掉，並沒叫他抽掉周女的逮捕通知書。」
高雄地檢署近日偵結，將洪依縱放人犯、偽造文書、隱匿公文書等罪提起公訴。不過，因涉案色情業者曾爆發該所副所長多次出入消費被拔官風紀案，如今又扯出該所員警涉嫌縱放業者案，引發外界議論。
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