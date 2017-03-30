強吻少女摳下體 補習班狼師拗整骨

2017-03-30

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓補習班老師以整骨為名義，把當時15歲國中少女小美（化名）騙進視聽教室後強吻、舔胸並指侵，被害者提400萬求償，新北地院判楊男需賠償小美及其父母100萬元。

狼師判刑再判賠百萬

檢警調查，小美在楊男任職的補習班補習，由於楊男在教學上對小美十分嚴厲且會體罰，小美畏懼楊男，不敢違背他的要求。

103年6月間，楊男宣稱小美「內分泌失調、荷爾蒙有問題」，以整骨為名，把她拐進視聽教室，要她脫去衣、褲，小美顧慮對方是老師，心想若拒絕恐遭懲罰，依言行事卻慘遭性侵，事後她向好友訴苦，國中輔導老師輾轉得知後報警處理。

警詢時，楊男坦承「確實用手去檢查她的下體」等，法院審理時改口有「整骨」事實，但否認性侵，法官不採信，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判刑1年4月。小美提出400萬元求償，法官認定楊男侵害小美貞操權，也侵害其父母對未成年子女的監督權，判賠合計100萬。