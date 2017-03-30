男大生被迷昏拍裸照 母已讀不回拒勒索

2017-03-30

透過LINE約見 豆漿下藥

〔記者余瑞仁／桃園報導〕33歲沈姓男子透過通訊軟體Line邀約高姓男大生到摩鐵開趴，沈男涉嫌提供安非他命與高男一起吸食，並拿下了藥的豆漿給高男喝下，趁他昏睡後拍攝裸照，以Line傳給高男母親勒索，但高母「已讀不回」讓沈男無法得逞，沈男於是偷走高男財物，昨天被桃檢依強盜、毒品、妨害秘密等罪嫌起訴。

檢方調查，沈男目前因竊盜案被判刑、發由台北監獄執行，檢警追出他涉嫌於103年11月間持偷來的身分證入住台中市某汽車旅館，並以Line約出高男到摩鐵吸毒玩樂，到了摩鐵，高男喝了沈男提供的豆漿昏睡，沈拿高的手機拍攝正面裸照，用Line傳給高的母親稱「妳兒子欠錢不還」，恫嚇「等等給妳2個帳號把錢匯進去」、「不是開玩笑的」。

還好高母已讀不回，沈男見高母沒反應，於是取走高男的手機與皮包內財物及金融卡等離去。

見沒搞頭 乾洗被害人快閃

高男醒來後發現沈男已經離去，且察覺財物被取走而報警追查，檢警查出是沈男持偷來的證件犯案，桃園地檢署昨偵結將沈男起訴。