馬尾男94狂 竟開公車去盜刷
2017-03-30
撿到信用卡 盜刷愛瘋
〔記者李忠憲／台中報導〕這名公車司機94狂，竟開著大大的公車去盜刷信用卡！台中客運黃姓司機日前拾獲信用卡，趁休班空檔到賣場盜刷最夯的蘋果手機，幹壞事的都會想辦法低調，黃男戴墨鏡、口罩遮臉，卻大剌剌開公車去盜刷，而公車不只有車牌，也有駕駛姓名，加上他蓄小馬尾，三大明顯特徵，警方輕鬆逮人。
車屁股名字被鎖定
蔡姓婦人遺失的信用卡被人在豐原愛買賣場盜刷3萬2400元，詐購最新的蘋果7 PLUS 128G曜石黑手機1支，歹徒得手後，以2萬8500元銷贓給大里區一家通訊行，打算再盜刷第二次，因蔡女接到銀行通知後，要求停卡而無法得逞。
台中市豐原警分局翁子派出所日前接獲霧峰警分局轉報此案，調閱賣場監視器畫面，盜刷歹徒穿背心，戴墨鏡、口罩掩人耳目，但他頭髮綁成小馬尾，出賣場後，還進入停放在賣場大門前的台中客運後離開，因而確認他是公車司機，根據車牌及車後的駕駛名牌，循線逮人。
贖回盜賣手機 盼和解
黃男被逮後懊悔，稱因經濟壓力、一時貪心才盜刷，盼與對方和解。他遭警依偽造文書罪嫌函送法辦後，隔日到陳姓朋友所開的這家通訊行以2萬9500元贖回手機，交還警方。
台中客運公司主管表示，黃男到職約3個多月，工作認真，他面談時已坦承，並當面提出辭職，未來將加強員工教育。
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