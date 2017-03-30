赴「姊接」做臉之約 美容師中了淫狼「姦」計
取女性名字騙信任
〔記者徐聖倫、陳薏云／台北報導〕台北市朱姓男子利用Line「偽裝女性」，預約大眼正妹美容師小靜（化名）到府做臉，小靜誤信對方是女客而赴約，遭朱嫌亮刀性侵，再押到超商提款劫走3000元才放人；小靜坐上計程車時崩潰痛哭，熱心的運將把車開到警所報案，警方逮捕朱嫌後送辦。
29歲朱嫌日前透過Line推薦好友功能，隨機發現小靜長髮披肩、大眼可人，因小靜的Line主頁有任美容師的資料，朱嫌取了女性英文名Stephenie，但未設人頭照，偽裝「姊姊」向小靜洽詢美容美髮問題，小靜誤認Stephenie為女客，雙方相談甚歡。
朱嫌幾天前至新北某友人家拜訪，友人凌晨臨時有事出門，獨留朱嫌在家，朱嫌趁機Line給小靜「我今天有聚會，但皮膚有點差，妳能來我家幫我做臉嗎？」雖覺得太晚，但為了多掙點生活費，小靜仍然赴約。
性侵後還亮刀劫財
小靜抵達，苦等半小時未見開門，準備離去時，朱嫌突現身並亮摺疊刀抵住小靜脖子說：「妳不要叫，乖乖進房！」押進房內性侵，小靜疑驚嚇過度，被害過程始終噤聲，朱嫌逞慾後，持刀押小靜去超商領錢。
被捕還誣指她賣春
當時下大雨，朱嫌持刀抵住小靜的腰，另一手撐傘，到超商後，搶走小靜領的3000元，再喝斥小靜搭計程車離開，朱嫌則搭另一輛計程車逃離，小靜擔心遭朱嫌跟蹤，等計程車繞了許久後才痛哭失聲，運將察覺有異，將她載往派出所，小靜向員警哭訴「我被強暴了！」
警調閱監視器，查知朱嫌返回北市中山區住處，當晚就將他逮捕。朱嫌應訊時還胡扯「她（指小靜）是在賣的」，但警方查出朱嫌曾強拉酒店女陪侍性侵未遂，加上小靜指證歷歷，訊後依妨害性自主、強盜罪嫌法辦。
警方呼籲，服務業若遇對方指定「單獨」赴約，若非公共場所，務必更加小心，如無必要應盡量減少單獨前往，而真的必須赴約，最好要求改約人多的公共場所，或是請親友陪同前往，或在出發前告知親友所處位置，並找機會打電話報平安，以免發生不必要意外。
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