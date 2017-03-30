用膝撞破醉男脾臟 警重傷害起訴

2017-03-30

〔記者陳慰慈、曾健銘／新北報導〕陳姓男子酒醉搭小黃回家，因車資問題與運將發生糾紛，新北市新莊警分局光華派出所曾姓員警，找來陳妻付清車資。不料夫妻離開派出所後，陳男不爽用腳踹計程車，曾員見狀，認為陳故意找麻煩，以膝蓋頂撞他腹部，造成陳男脾臟破裂；新北地檢署認定員警執法過當，昨依重傷害罪嫌將他起訴，因其為公務員，建請加重其刑。

前年12月晚間，陳男喝醉搭計程車回家，因講不清楚目的地，司機便將他送至光華派出所請員警協助。曾員等人叫醒陳男，要他支付600元車資，陳男只願付200元，曾員只好叫陳妻來付清車資。

事後夫妻與運將離開派出所，停等紅燈時，陳男不爽踹了計程車一腳，隨即被陳妻拉離，曾員見狀衝出派出所，抓住陳男肩膀，質問為何要踹車？陳男抵抗，兩人爆發衝突，曾員用膝蓋頂撞陳男肚子，造成陳男脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎等傷害，乙狀結腸因穿孔經手術切除，陳男憤而提告。

庭訊時，曾員否認犯行，認為陳男酒醉，有危害他人之虞，為管束其行為才將他制伏在地；但檢方認為，陳男雖有腳踹計程車，但隨即被妻子帶離，並未再走向計程車，顯無造成他人生命危害情形，曾員沒必要攻擊其腹部，因此將他起訴。

新莊分局表示，曾員平常工作表現認真，此次執行保護管束過程造成民眾受傷，應非有意，涉訟部分尊重檢察官職權，後續將聘請律師協助維護權益，目前仍讓曾員正常執勤，暫不做懲處。