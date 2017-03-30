| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

用膝撞破醉男脾臟 警重傷害起訴

2017-03-30

〔記者陳慰慈、曾健銘／新北報導〕陳姓男子酒醉搭小黃回家，因車資問題與運將發生糾紛，新北市新莊警分局光華派出所曾姓員警，找來陳妻付清車資。不料夫妻離開派出所後，陳男不爽用腳踹計程車，曾員見狀，認為陳故意找麻煩，以膝蓋頂撞他腹部，造成陳男脾臟破裂；新北地檢署認定員警執法過當，昨依重傷害罪嫌將他起訴，因其為公務員，建請加重其刑。

前年12月晚間，陳男喝醉搭計程車回家，因講不清楚目的地，司機便將他送至光華派出所請員警協助。曾員等人叫醒陳男，要他支付600元車資，陳男只願付200元，曾員只好叫陳妻來付清車資。

事後夫妻與運將離開派出所，停等紅燈時，陳男不爽踹了計程車一腳，隨即被陳妻拉離，曾員見狀衝出派出所，抓住陳男肩膀，質問為何要踹車？陳男抵抗，兩人爆發衝突，曾員用膝蓋頂撞陳男肚子，造成陳男脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎等傷害，乙狀結腸因穿孔經手術切除，陳男憤而提告。

庭訊時，曾員否認犯行，認為陳男酒醉，有危害他人之虞，為管束其行為才將他制伏在地；但檢方認為，陳男雖有腳踹計程車，但隨即被妻子帶離，並未再走向計程車，顯無造成他人生命危害情形，曾員沒必要攻擊其腹部，因此將他起訴。

新莊分局表示，曾員平常工作表現認真，此次執行保護管束過程造成民眾受傷，應非有意，涉訟部分尊重檢察官職權，後續將聘請律師協助維護權益，目前仍讓曾員正常執勤，暫不做懲處。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 重傷害
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：用膝撞破醉男脾臟 警重傷害起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.