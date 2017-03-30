5000元網購iPhone 收到一顆蘋果

2017-03-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕男子阿榮（化名）透過網路花5000元買二手哀鳳，為免被騙，特別指定「貨到付款」，付款後打開包裝盒，居然是一顆紅蘋果，阿榮氣急敗壞，帶著蘋果去報案，警請他提供與賣家私訊的截圖，阿榮留下蘋果回去吃飯，事後卻回覆警方，他不報案了。3天後現身派出所，默默帶著這顆「史上最貴」的蘋果離去。

給警證物 又取消報案

阿榮表示，日前在臉書看到PO文，有人要賣二手iPhone 6 plus手機，還附照片，他心動即私訊賣家，以5000元成交，約定寄到崙背的統一超商付款取貨。收貨後，阿榮回家開心拆封，打開盒子竟裝著一顆紅蘋果，當場傻眼，私訊對方，卻無回應。

25日下午，阿榮氣沖沖走進雲林縣西螺警分局崙背分駐所，拿出紙盒及紅蘋果說要報案。

值班員警登記阿榮的個資後，請他提供與賣家的私訊內容截圖等資料，阿榮向警方說「我還沒吃晚餐，先回家吃飯後再來」，這一走就沒再出現。員警26日打電話問他「你不是要報案嗎？」阿榮回答不報了。

但蘋果還留在分駐所，員警擔心「證物」壞掉，特地放進冰箱保鮮，警方不斷催促阿榮快快領回，直到前天，阿榮才到分駐所將蘋果領走。一般富士蘋果，目前一顆百元有找，阿榮回去啃這顆蘋果，不知是何滋味。

超商付款後 才能拆封

網購二手蘋果手機，如何才不會收到蘋果？統一超商店員表示，超商只提供取貨、付款服務，不提供退款、換貨，且客人要先付款，才可取貨拆封。

發現取貨異狀 報警備

雲林縣政府消保官張嘉麟指出，「貨到付款」是一種支付機制，超商只是運送、代收，無法要求他們把關，但消費者若發現，訂購的商品與實際收到的差太多，如手機變蘋果，可先告知超商店員「先別將這筆待收款轉給賣家」，並馬上報警，再持報案三聯單到超商，由超商完成爭議款項留置程序，待後續司法調查，以確保權益。

張嘉麟並建議，網購糾紛案件頻傳，消費者為確保自身權益及避免被騙，最好還是在合法業者，或知名度較高的網路平台上購買，不建議在臉書、LINE等購物社團、群組購物。

崙背分駐所所長詹鎰誠表示，透過臉書、LINE私訊交易，若價差太離譜可能就有問題。