只花5分鐘就跑了 熟門熟路疑有人指點

2017-03-29

〔記者黃建華、洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕前天深夜在高雄機場跳窗、翻越鐵絲刺網逃逸的趙祥廷，高雄航警局與移民署高雄國境大隊漏夜比對清查後，確認他背負毒品、詐欺案共7年2個月刑期，被高雄地檢署發布通緝。究竟他為何干冒坐牢風險返國、跳機？「內行」的逃逸路線是否有人指點？警方正展開追查。

為何冒險返國 待查

警方查出，100年12月起，趙男與宋毅夫等人共組「戀愛詐欺集團」，由宋擔任首腦，與中國福建詐騙機房合作，由女性對台灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，以「家人生病」、「欠公司錢」、「發生車禍」、「脫離酒店」等不實藉口詐財，趙男當時是高雄地區車手集團之主持人。

102年趙又涉及販賣三級毒品罪被警方查獲，之後被法院判刑7年2個月定讞，趙男因未到案執行，並潛逃至中國，雄檢於104年6月對趙發布通緝。

警方指出，移民署無趙男的出境紀錄，也不知他在中國多久，究竟他是偷渡還是持假護照出境仍待查；而他又是如何通過中國海關同樣待查。

最令警方好奇的是，趙男為何干冒坐牢的風險返台？而且到高雄機場後，竟能熟門熟路地在5分鐘內從空橋跳下，一路跑過停機坪到西側圍牆，沿著寬度不到40公分的小路，越過有鐵絲網的4米圍牆逃逸。

警方不排除趙男背後有「高人」指點，甚至有人在機場外接應，正全力展開追緝。