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潛逃中國稱護照掉了 「赤牛」大剌剌搭機回台

2017-03-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕通緝犯趙祥廷前晚在高雄機場空橋跳窗，翻牆逃逸，學者認為，本案凸顯我國機場管理確實有改進之處，因為航空公司事前無法得知旅客身分，加上旅客無出境紀錄，移民署也無從掌握，因此錯失第一時間緊急應變的機會。

學者籲補破網

綽號「赤牛」的趙男藉口護照掉了，大剌剌從北京搭機返台，開南大學空運管理學系助理教授盧衍良表示，航空公司無法得知旅客是否為通緝犯，未來如何預防及布網，待研究改善。

長榮大學航管系副教授黃泰林則說，機場面積範圍大，民航局應思考增派機場人力，機場也應加強硬體設備，延長嫌犯的破壞過程。

黃泰林也提到，美國在911事件後，除增加巡邏人力，也建立旅客預報系統，所有要入境美國的乘客名單，都會事先送到移民署，但我國與中國間對此並無溝通管道，容易產生安全漏洞。

民航局則表示，按民航法規定，旅客擅自進出管制區，將面臨5千到2萬5千元不等罰款，這非高雄機場首次旅客未入境就逃逸的案例，將要求改進。

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  • 警方找到趙男背包及來不及吃的烤鴨。 （記者洪臣宏攝）

    警方找到趙男背包及來不及吃的烤鴨。 （記者洪臣宏攝）

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