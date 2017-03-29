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警報響當誤開窗 21分鐘後才知「丟人」啦

2017-03-29

〔記者洪臣宏、姚介修／綜合報導〕高雄機場發生通緝犯偷溜入境事件，由於從航空站控制中心接獲首起警報，到航警獲報有旅客逃逸並展開追緝，足足有21分鐘「空白」，控制中心與航警對於「丟人」原因各執一詞，航警並指係接往航警局的副控警報「湊巧」異常所致。

巧! 52座感應柱 就那根故障

高雄國際機場幅員廣大，光是圍牆就長達10公里，多年前1名男外勞不願意被遣返，也是經由逃生窗、圍牆路徑逃逸；後來則有精神病患闖入；最近一次則是有女外勞被追殺，情急攀越圍牆，跑到機場逃命。

為亡羊補牢，高雄機場在空橋旁逃生窗裝設感應警報器，一開就會發出聲響，信號僅會傳到機場中控室；另設置電子圍籬，在圍牆的52座立柱設置電子信號感應器，只要稍有震動，就會將信號傳到機場中控室及航警局警備隊值班台的副控室。

航警局高雄分局警備隊長曾秀德指出，趙祥廷逃脫打開逃生窗時，航站第一時間沒通知，趙男後來又觸動第51號立柱感應器，但副控警報「湊巧」發生異常，航警沒有收到信號，控制中心延誤通報，喪失逮人先機。

高雄國際航空站副主任孫翼中表示，前晚11點14分中控室收到警報，因逃生窗有可能是被小孩子打開或旅客掉落，為免警方疲於奔命，一定要先判斷狀況再通報；接著11點19分，電子圍籬又發出警示，中控室就立刻通報航警局。

不過航警局提出通報資料，表示是在深夜11時35分才接獲通報，與高雄機場的說法相差16分鐘；對此，孫翼中表示，中控室是接收端，航警局的副控異常應主動回報，將與航警局檢討精進空間，加強相關安全措施。

桃園機場資深航警指出，這起事件應是設備老舊，加上中控室人員第一時間沒查看監控畫面，也沒有通報航警，若第一時間就通報，趙男逃脫的機會就會降低。

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  • 詐欺通緝犯趙祥廷從27號機坪逃生窗跳到機坪。（圖：高雄機場提供）

    詐欺通緝犯趙祥廷從27號機坪逃生窗跳到機坪。（圖：高雄機場提供）

  • 高雄機場27號機坪旁逃生窗高度為5米。（圖：高雄機場提供）

    高雄機場27號機坪旁逃生窗高度為5米。（圖：高雄機場提供）

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相關關鍵字： 21分鐘 丟人啦 警報響誤當開窗 趙祥廷
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