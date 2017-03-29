國境維安大漏洞 通緝犯「跳機」翻牆跑了

2017-03-29

兩度觸動警報器

〔記者洪臣宏、王冠仁／綜合報導〕國門洞開！毒品、詐欺通緝犯趙祥廷前天深夜搭機從中國北京回到高雄機場，他為避免查驗證照時被逮，竟打開空橋旁長廊5米高逃生窗跳下，越過停機坪，再攀越4米高的鐵絲網圍牆，雖然兩度觸動警報器，仍只花5分鐘就逃逸，航警事後指責高雄航空站延誤通報，航空站否認延誤，警方正全力逮人。

躍下5米高逃生窗

前天晚間，39歲趙男搭華航CI-592班機從北京出發，於晚間10時25分返抵高雄小港機場，趙男在登機前表示護照遺失，華航依規定向移民署通報後，移民署發現到趙男沒有出境紀錄，因班機起飛時間緊迫，決定讓趙男先登機返台，決定待其查驗通關時依法留置，再通報警察單位逮人，但隨著班機旅客陸續出關，海關人員就是等不到趙男到出境櫃檯辦理查驗。

不料深夜11點14分，高雄國際航空站中控室人員發現，27號空橋旁逃生窗傳出警報聲，中控室人員趕往，發現逃生窗被打開，正在了解原因時，11點19分，機場西側刺網圍牆也傳出異常信號，中控室人員再趕赴西側圍牆查看，發現鐵絲網已被折彎，確定有旅客翻牆逃逸，這時已是11點35分，航警才接獲通報追人。

航警局高雄分局員警隨後在男廁找到一個黑色背包，內裝衣物、沒有證件，還有2份未開封的北京「全聚德」烤鴨；移民署隨後查出跳機逃跑的趙祥廷是詐欺、毒品通緝犯，可能直覺身分遭識破，不敢辦理通關入境而在長廊徘徊近1小時，最後藏匿廁所，等到航站旅客稀少後，伺機逃離。

再翻過4米高圍牆

航警局指出，身高184公分的趙男從逃生窗跳下，沿停機坪徒步走到昇恆昌貨梯旁的西側圍牆，蹬上女兒牆並疑似以衣物架在鐵絲網上，攀越4米高刺網圍牆，從員工停車場離開機場，最後身影消失在暗黑的中山四路，看不出是否有人接應。

航警轟航空站延誤

對於這起「丟人」事件，航警局高雄分局警備隊隊長曾秀德指趙男觸動2處警報，但航空站未及時通報，延誤逮人先機；不過，航空站副主任孫翼中則強調，11點19分接獲第2次警報後，即通知警方，絕無延誤；此部分通報的說法和航警有異。

航空站否認拖延

孫翼中表示，將檢討相關安全措施，包括加強巡邏密度或加裝監視器等。趙男恐觸犯入出境移民法、國家安全法，航警局展開搜捕並通報高雄市警局協助緝捕。