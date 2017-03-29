冒名辦身分證被逮 報假資料害到她

2017-03-29

〔記者王定傳／新北報導〕19歲葉女被控，冒用蕭女身分補辦身分證，葉女因此遭起訴，並聲請簡易判決，法院判刑3月加罰金5000元，緩刑2年，葉女上訴喊冤說根本不是她；新北地院合議庭調查，犯嫌被抓時有按指紋，經鑑定與葉女指紋不符，改判無罪，可上訴。

去年8月15日，有女子拿蕭女的駕照及印章，到蘆洲區戶政事務所，謊稱身分證遺失申請補發，因女子和資料中的本尊根本不像，戶政人員識破報警，女嫌被逮。

據了解，這名女嫌除有蕭女證件及印章外，另掌握葉女的姓名、身分證字號及戶籍地、現居地等個資；她面對檢警訊問時，佯稱自己身分證沒帶，鎮定背出葉女個資，冒用葉女的身分認罪，還說蕭女的證件，是在台中市享溫馨KTV撿到，檢方訊後請回。

檢方依侵占遺失物及偽造文書罪起訴葉女，聲請簡易判決處刑，葉女收到起訴書時，曾寫書狀抗辯，因簡易判決程序，法院通常純書面審理，較少開庭，且速度較快，葉女因此當了冤大頭。

葉女收到判決書後氣炸，上訴喊冤說：「我是被冒名的，不認識被害人，也不認識偵訊錄影光碟中應訊的人！」

真正的女嫌被查獲當天有按指紋，合議庭把女嫌的指紋卡及葉女指紋，一併送刑事局鑑定，確認不是同一人；此外，女嫌所留指紋，經電腦比對後，沒發現符合者，葉女也說她不認識對方，更非偵訊畫面中應訊者，其真實姓名不詳，改判葉女無罪。