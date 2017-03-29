墜崖假死詐保 父子全入獄

2017-03-29

〔記者項程鎮／台北報導〕建商許文同、許嚴麗媖夫婦，16年前以車墜崖製造假死，再由子女向保險公司詐保上億元，夫妻則藏匿中國；102年許妻病故，中國查出冒用身分不准火化，許才招認，全案曝光。最高法院維持高等法院見解，依詐欺罪判許男與3子女6月到3年徒刑，偽造文書罪部分，許男和2子各判刑2月、得易科罰金，全案定讞，許男和2子須入獄服刑。

判決指出，70歲許文同與68歲許嚴麗媖經商失利，83年向土地銀行借款1200萬元，其中314萬元未還，87年又欠下1118萬元，後來向國泰人壽投保上億元，90年7月29日桃芝颱風襲台，許文同夫妻從新北市永和住處開車到宜蘭，在北濱公路84公里處，讓車子衝下山崖，再由子女駕車接走，持假護照飛往中國，以假身分在中國生活。

許氏夫婦落海失蹤1年後，3名子女聲請父母死亡宣告獲准，陸續取得理賠金6400餘萬元；期間，刑事局察覺案情有異，國泰申請許家返還，法院一、二審認為，無法排除許氏夫婦墜落過程中，彈出車外落海等其他可能，皆判國泰敗訴，102年10月間判國泰敗訴確定。

102年5月，許妻病重，但夫妻冒用的護照、台胞證早已過期，在中國就診時，拿不出合法證件，隨便填上一個名字，醫院起疑，許妻後來心肌梗塞死亡，被認定身分不明，公安將遺體扣在醫院不准火化，許文同只好招認妻的真實身分，子女同年6月向基隆地檢署自首，繳回1000多萬元求取減刑，讓母親能回台安葬。