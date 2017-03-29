相信導航... 遊覽車闖小徑險翻覆
2017-03-29
〔記者王涵平／台南報導〕一輛遊覽車26日從台南市柳營欲往東山山區，透過導航指示，未料愈往山裡開，路卻愈來愈小，進退不得，差點在山區產業道路翻覆，所幸在東河派出所警員林生祥指引下，由拖吊車協助遊覽車脫困。
張姓駕駛表示，26日從柳營區165線欲前往東山區東原，因對當地路況不熟，聽從導航指示，從尖山埤水庫江南渡假村前南107線前往，進入山區前曾詢問路人，對方也回答有路可以前往。
未料轉進南106線進入水雲里山區道路後，感覺路況愈來愈小，張姓駕駛本想往前尋找迴轉空間，結果雨後產業道路泥濘，遊覽車不慎傾倒，所幸被路旁1棵樹擋住，才未翻落路旁山坡下。
張姓駕駛趕緊打110報案，告知自己所在電線桿桿號，警方先協助聯繫拖吊車前往，白河警分局東河所警員林生祥費了一番功夫，找到遊覽車位置先行趕抵，抵達時，駕駛正以電話與拖吊車聯絡，拖吊車駕駛表示，已開至遊覽車附近，但找不到正確位置，林生祥只好再從山區出來指引拖吊車前往，遊覽車上沒有乘客，最後在拖吊車與林生祥協助下，遊覽車順利脫困。
當地遊覽車業者表示，東山山區幅員遼闊，有些山區村落，確實可以透過導航前往，但只限自小客車以下交通工具，遊覽車等大型車輛，絕對不能進入，會依照導航指示進入山區的，絕對是外地不熟路況的駕駛。
警方表示，遊覽車駛進山區前雖有問路，但可能語意不夠明確，最好要一併詢問大型車輛能否通過，在山區也不要太輕信導航，多停車暫借問，較不會迷途受困，如有任何疑問或需要，也可打110向警方尋求協助。
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