鑰匙串一起 機車失竊家被闖 愛車也被開走
2017-03-29
〔記者余衡／新北報導〕施姓婦人騎機車外出，下車時忘了將鑰匙取走，55歲慣竊張文彥見狀把機車騎走，發現鑰匙串上還有家門鑰匙、感應磁扣及附加防盜器的汽車鑰匙，並透過機車置物箱內的帳單，取得施婦住家地址，兩週後潛入被害人住處，將汽車開走，一偷再偷讓施婦氣結。
下機車忘了拔鑰匙
住新北市三峽的施婦，日前發現機車遭人騎走後，因家門鑰匙等也串在機車鑰匙上，擔心竊賊侵門踏戶，時常無法入眠。
未料張男騎走施婦的機車後，從機車置物箱內的信件發現施婦住家地址，兩週後他想回台東老家缺乏交通工具，便循址進入施婦住處大樓，潛入地下停車場，偷走施婦的汽車。
警方比對兩起竊案事發地周邊監視器，發現張男兩次作案，都穿著同款藍色羽絨衣，前天中午12點多前往張男住處埋伏，將他逮捕並找到施女的機車及整串鑰匙。
警訊時張男承認連續行竊汽、機車，汽車開到宜蘭時沒錢加油棄置路旁，警方在張男帶路下尋獲失車，全案依竊盜罪函送法辦。警方特別呼籲民眾，離開汽、機車時務必取走鑰匙，另外也可將住家及汽、機車鑰匙分開使用，以分散風險。
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