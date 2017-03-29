女兒15歲瞞不住... 黑戶移工自首 盼當台灣人
2017-03-29
〔記者李立法／屏東報導〕48歲印尼男子阿福25年前來台工作，受不了仲介剝削淪為逃逸外勞，阿福結識台灣女子美美，並落地生根，如今女兒曉曉（皆化名）已15歲了，阿福決定勇敢面對，他不願當沒身分的「黑戶爸爸」，也不想再隱瞞女兒，面對可能的後果，他說，「真的好想當台灣人」，懇求兩國政府能成全，別拆散他和妻女。
阿福說，他是印尼華僑，25年前跨海到屏東木業廠當外勞，因受不了仲介剝削，逃離工廠四處打工，愛上台灣女子美美並落地生根，數度想自首，又怕被遣返或坐牢罰款而猶豫不決，隨著女兒逐漸長大懂事，決定不再逃避，勇敢面對一切。
25年前遭剝削逃逸
阿福表示，他的父母早在10年前過世，在印尼故鄉還有6名兄弟姊妹，因斷絕音訊多年，已無法聯繫上，印尼親人恐怕也以為他不在人世，他的護照在入境時就被仲介收走，沒有人可證明他的身分，身上唯一可找到的證件，是25年前到屏東木業工廠工作的工作證。
女兒曉曉最近得知，爸爸竟是沒有身分的逃逸外勞，一時難以置信，當她明白爸爸25年來所忍受的辛苦，不禁為他的遭遇感到心疼，曉曉支持父親勇敢面對，並懇求政府賜給她一個完整的家。
護照被收走恐淪人球
屏東縣議員許展維幫阿福尋求協助，移民署請阿福到印尼辦事處補辦護照，再依遣返程序處理，印尼辦事處認為，阿福屬違法滯留，無法補辦護照，應由台灣政府依法處理，兩國「互踢皮球」，阿福恐淪為「人球」。
許展維表示，阿福不想再躲藏，決定爭取成為台灣人，希望政府基於人道立場，成全阿福一家三口的心願。
移民署資深專勤人員建議，阿福應勇敢出面自首，該署會根據阿福記憶，或僅有的證件資料清查當年入境紀錄，先跨出第一步，等遇到問題再設法克服，或許能專案處理也說不定，阿福在台有妻女及固定住所，不須擔心會被抓起來關。
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